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В Приморье проходит Конгресс народов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко

Диаспоры края представили свои экспозиции в рамках Конгресса народов в Доме культуры железнодорожников. Завершится сегодняшний день ярким концертом, где культурные особенности разных национальностей представят все диаспоры Приморье, а также коренные жители региона.

Конгресс народов Приморья стартовал 1 ноября в краевой столице. Этнографический форум проходит уже в шестой раз и в этом году приурочен к юбилею со дня образования Приморья. Первый день конгресса проходит в доме ученых ДВО РАН, там состоялась научно-практическая конференция. Самые красочные события, которыми славится конгресс народов, пройдут завтра в доме культуры железнодорожников. Свои экспозиции здесь представят национальные диаспоры, которые проживают в крае: белорусы, украинцы, армяне, а также коренные народности Приморья. Так они ежегодно знакомят приморцев с бытом и культурой разных национальностей. Завершатся торжественные мероприятия ярким концертом.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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