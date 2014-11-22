Анонс на 2 ноября
2 ноября во Владивостоке пройдет прощание с Михаилом Журавским в 13.00 в колледже машиностроения и транспорта (улица Амурская, 90).
2 ноября г. Ижевск. БК «Купол-Родники» Ижевск – БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.
2 ноября г. Казань. ВК «Динамо-Казань» - ВК «Приморочка» Владивосток. Полуфинал Кубка России по волейболу среди женских команд.
2-10 ноября г. Владивосток. Первенство ДВФО по классическим шахматам.
2 ноября-2 декабря Приморский край. Краевой юношеский турнир по мини-футболу «Наши надежды», юноши 10-17 лет.
2 ноября — Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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