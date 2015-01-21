Более 68 тонн опасной сайры выявлено в Шкотовском районе Приморья

Более 68 тонн мороженой сайры, хранившейся с нарушением ветеринарно-санитарных правил, выявлено в ходе проведения совместного контрольно-надзорного мероприятия госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области и сотрудниками Управления МО МВД России «Большекаменский» на территории одного из рыбокомбинатов Шкотовского района. Рыба неподтвержденного качества изъята из оборота.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, на момент проверки на территории рыбокомбината в Шкотовском районе Приморского края в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов хранилась мороженая тихоокеанская сайра общей массой 68535 кг.

Рыбная продукция изъята и помещена на изолированное хранение. В отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

После рассмотрения административного дела собственник рыбы сможет вернуть её для реализации при условии предоставления всех необходимых документов в установленные сроки. Нарушителю предстоит оплатить административный штраф.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]