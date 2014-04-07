Пылесосы вернулись к уборке улиц во Владивостоке

Вакуумные подметально-уборочные машины вновь вышли на городские улицы по решению управления дорог и благоустройства. Большие и малые пылесосы расконсервировали и вернули на дороги Владивостока для уборки прибордюрной полосы от листвы, наносов грунта и пыли. Механизированная уборка улиц ведётся в круглосуточном режиме, сообщили в администрации города.

«Температурный режим позволил расконсервировать пылесосы и вывести их на дороги города для санитарной уборки. Несколько единиц были переоборудованы и приступили к работе по маршрутам», - отметили специалисты.

"Минувшей ночью подметально-уборочная техника работала по улицам Руднева, Баляева, Луговой, Светланской, Шилкинской, Всеволода Сибирцева, Пушкинской, проспекту Красного Знамени, Котельникова", - отметили в МБУ "Содержание городских территорий".

Напомним, что в этом году парк коммунальных машин пополнился девятью новыми подметально-уборочными машинами. Три их них - малые подметально-вакуумных машины ВКМ2020 и шесть больших.

Малые - предназначены для уборки дорог и тротуаров как в летнее, так и зимнее время. Особенно хороши они в уборке ландшафтно-парковых зон, скверов, тротуаров, островков безопасности. Также машина может производить уборку и погрузку мусора с клумб, используя гибкий рукав. Третья щётка позволяет подметать одновременно в разных плоскостях – лотковую часть и бордюр. Устройство шарнирно-сочлененного типа позволяет машине двигаться «колея-в-колею», а также уменьшает радиус разворота. Кроме того, техника оснащена моечным оборудованием, что позволяет мыть дорожные знаки и остановочные комплексы.

Большые вакуумные подметально-уборочные машины предназначены для механизированной влажной уборки городских дорог и тротуаров, площадей с асфальтовым и цементобетонным покрытием, а также очистки лотковых зон и сточных канав от пыли, песка, щебня, листьев и мусора. Они также комбинированные, при смене оборудования могут убирать улицы как летом, так и зимой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]