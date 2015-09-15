Налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста закрепили федеральным законом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который сохраняет для россиян предпенсионного возраста льготы по имущественным налогам. Согласно документу, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество в 2019 году сохранятся для женщин, достигших 55 лет, мужчин – 60 лет.
Отметим, дополнительные социальные гарантии данной категории граждан предусмотрели и краевым законодательством. Соответствующие изменения внесены 26 сентября в краевой закон о социальной поддержке граждан.
«Документ устанавливает, что все меры социальной поддержки, которыми сегодня пользуются приморцы после выхода на пенсию, будут распространяться и на женщин, достигших возраста 55 лет, мужчин – 60 лет», – информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
Для ветеранов труда – это ежемесячная денежная выплата, компенсация в размере 50% расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и 50%-ная компенсация стоимости проезда на городском, пригородном и междугороднем транспорте.
Меры соцподдержки сохранятся и для сельских бюджетников. Причем, не только в период работы в бюджетных организациях или по выходу на пенсию, но и по достижению возраста 55 и 60 лет соответственно.
«В Приморье специалисты сельской местности имеют право на ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а педагоги – на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»,– напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.
Кроме того, ветеранам труда Приморского края и лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморьем предпенсионного возраста, также будет предоставляться ежемесячная денежная выплата из средств краевого бюджета.
Еще один сегмент соцподдержки касается компенсации взноса за капитальный ремонт. Компенсацию в 50% предоставляют собственникам жилья от 70 лет, в 100% – тем, кому исполнилось 80 лет. Сейчас обязательное условие – проживание в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан, достигших пенсионного возраста.
«С 2019 года это условие будет применительно к членам семьи 55 лет для женщин и 60 для мужчин», – поясняют специалисты департамента.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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