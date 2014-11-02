Сергей Жигунов станет ведущим концерта 4 ноября в Приморье

Бесплатные концерты творческих коллективов, полевую кухню, праздничный фейерверк и другие интересные активности подготовили для приморцев в День народного единства.

Как сообщили в администрации края, в этом году День народного единства пройдет в рамках 80-летия Приморья. 4 ноября праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах края.

Началом праздника в 10.00 станет благотворительный забег. Пробежаться от улицы Набережная, 7 до Батарейной, 2 смогут все желающие.

Во Владивостоке сразу на нескольких площадках – возле краевого Дома молодежи, около кинотеатра “Галактика” и в амфитеатре Спортивной набережной, с 12.00 до 17.00 пройдут концертные программы с участием творческих коллективов города. Здесь же будут представлены товары приморских производителей, свежая выпечка, а с 13.00 развернется полевая кухня – всех желающих угостят солдатской кашей.

В 13.00 возле мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной Владивостока состоится традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья. Присоединиться и выразить свою гражданскую позицию также могут все желающие.

"Торжественный митинг в этом году будет очень интересным – подготовили насыщенную концертную программу, ведущим которой станет известный актер Сергей Жигунов. Он оказал большую помощь в подготовке сценария мероприятия", - отметили в администрации края.

В связи с праздничным мероприятием будет перекрыто движение на Корабельной набережной с 12.00 до 15.00.

После завершения всех программ на городских площадках в 17.00 начнется итоговое мероприятие на центральной площади Владивостока. Его откроет современное световое шоу, организаторы которого занимались световым оформлением праздника выпускников «Крылья Востока».

Главным событием праздника станет бесплатный концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской регги-группы «Марлины».

В 19.25 запустят праздничный фейерверк.

День народного единства в России отмечают с 2005 года, ежегодно этот день является выходным. Так как в этом году празднование выпадает на воскресенье, жители Приморья будут отдыхать в понедельник, 5 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]