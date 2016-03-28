ИО гендиректора Находкинского СРЗ стал фигурантом дела о ремонте корабля ТОФ с использованием контрафактных деталей

Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела проверку соблюдения законодательства при выполнении работ по сервисному обслуживанию кораблей флота.

Установлено, что в 2014 году исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Находкинский судоремонтный завод» в ходе исполнения государственного контракта на ремонт и техническое обслуживание одного из кораблей заключил договоры субподряда, в том числе на поставку запасных частей и комплектующих, с аффилированным ООО «Алеут-Восток», которое не имело соответствующих производственных мощностей и лицензий.

В результате ООО «Алеут-Восток» для ремонта корабля поставило детали ненадлежащего качества на общую сумму 79,3 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.

Материалы проверки военная прокуратура Тихоокеанского флота направила в следственное управление УМВД России по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении бывшего исполняющего обязанности гендиректора завода возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, по требованию военного прокурора Тихоокеанского флота произведена замена контрафактных запчастей и комплектующих на детали надлежащего качества.

Таким образом государству возмещен ущерб на сумму 79,3 млн. рублей.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]