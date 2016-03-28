ИО гендиректора Находкинского СРЗ стал фигурантом дела о ремонте корабля ТОФ с использованием контрафактных деталей
Военная прокуратура Тихоокеанского флота провела проверку соблюдения законодательства при выполнении работ по сервисному обслуживанию кораблей флота.
Установлено, что в 2014 году исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Находкинский судоремонтный завод» в ходе исполнения государственного контракта на ремонт и техническое обслуживание одного из кораблей заключил договоры субподряда, в том числе на поставку запасных частей и комплектующих, с аффилированным ООО «Алеут-Восток», которое не имело соответствующих производственных мощностей и лицензий.
В результате ООО «Алеут-Восток» для ремонта корабля поставило детали ненадлежащего качества на общую сумму 79,3 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Военную прокуратуру Тихоокеанского флота.
Материалы проверки военная прокуратура Тихоокеанского флота направила в следственное управление УМВД России по Приморскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения в отношении бывшего исполняющего обязанности гендиректора завода возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Кроме того, по требованию военного прокурора Тихоокеанского флота произведена замена контрафактных запчастей и комплектующих на детали надлежащего качества.
Таким образом государству возмещен ущерб на сумму 79,3 млн. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.01.2018 Руководство Славянского СРЗ завысило стоимость гособоронзаказа на 25 млн. рублей
-
23.11.2017 В Приморье подрядчик строительства казармы оштрафован на 200 тысяч рублей
-
26.09.2017 Военные прокуроры пресекли мошенничество при ремонте военного корабля в Приморье
-
14.09.2016 При ремонте военного судна по госконтракту было похищено 70 млн руб. - прокуратура ТОФ
-
28.07.2016 Экс-директор судоремонтного завода в Приморье подозревается в хищении 23,5 млн рублей
-
28.03.2016 Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Добавить комментарий