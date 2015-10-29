Коренные жители и переселенцы — как в Приморье уживаются 158 разных народов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Завершил свою работу VI Конгресс народов Приморья. В залах дома культуры железнодорожников краевые диаспоры рассказывали всем желающим о культуре и быте своих национальностей. Как в одном регионе уживаются 158 народов?
С порога народные песни. Здесь смешались черные папахи, красные сапожки и кокошники.
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Вот так за руки взялись все народы, все диаспоры Приморья. Армяне, украинцы, татаро-башкиры, белорусы танцуют свои национальные танцы».
В многонациональном ручейке нет времени даже ответить на наши вопросы.
- Это национальный костюм, к сожалению, сейчас я не могу рассказать.
Уже позже Мергариф Алиев рассказал о своем национальном азербайджанском костюме.
Мергариф Алиев, участник азербайджанской диаспоры Приморского края: «Естественно, само собой, папаха».
В хороводе: русские, украинцы, белорусы. Их костюмы сложно различить — славянский отпечаток лежит на всех рушниках, платьях и сорочках. Но украинцы знают:
- Всегда красный цвет присутствует, обратите внимание, даже на мужской сорочке. Вот это чисто украинский узор.
У белорусов свой ответ:
- В юбке должно быть, как здесь сейчас, шестиклинка. Этим отличается белорусская юбка от других.
В конгрессе участвуют 17 диаспор. Их предки переехали на Дальний Восток несколько десятилетий назад, кого-то привезли в Приморье маленьким ребенком или привел долг службы.
Рамзия Хмелевскя, участница татаро-башкирской общественной организации: «Чем ты старше становишься, тем больше в душе возникает потребность слушать свою родную речь, ее понимать, после 30 лет я начала своих соотечественников. Начала восстанавливать свой татарский язык через песни».
Самая колоритная экспозиция у удэгейцев. Здесь традиционное жилище из кожи изюбря, деревянный сэвэн — тотем, отгоняющий злых духов, статуэтки из костей животных. Коренной народ Приморья сейчас в меньшинстве. Почти все живут в селе Красный Яр.
На сцену выходят певцы Приморской ассамблеи народов. О России поют на армянской, татарском, украинском, белорусском, но последний припев — все вместе.
Конгресс объединил тысячи приморцев разных национальностей и вероисповеданий. Уже традиционно его проводят в канун дня народного единства. С праздником всех поздравил глава Приморья.
Олег Кожемяко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Приморье — многонациональный субъект. Безусловно, он стал родным домом для всех, кто живет, работает здесь, воспитывает детей. Мы должны сделать все, чтобы он останавливался родным домом как для людей старшего поколения, так и для молодежи».
Конгресс завершен, но впереди еще сабантуй, сорочинская ярмарка, новруз и десяток других национальных праздников, которые объединяет всё Приморье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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