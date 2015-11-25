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Сегодня, 11:47
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Разыскивается особо опасный преступник (видео)

На Дальнем Востоке сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать преступника, подозреваемого в серии сексуальных преступлений, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vestidv.ru.

Геннадий Майманов буквально неделю назад освободился из мест заключения в Ванинском районе Хабарвоского края. По версии следствия, за несколько дней мужчина успел изнасиловать двух женщин, 25 и 57 лет. Не исключено, что насильник может попытаться перебраться в Приморский край.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает  о местонахождении этого мужчины сообщить об этом  по телефонам которые указаны на фото

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Василиса / Сегодня, 16:13
    № 2  
     

    Нафига вообще таких освобождать?

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  • рорро / Сегодня, 15:27
    № 1  
     

    пристрелить

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