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Разыскивается особо опасный преступник (видео)
На Дальнем Востоке сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать преступника, подозреваемого в серии сексуальных преступлений, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vestidv.ru.
Геннадий Майманов буквально неделю назад освободился из мест заключения в Ванинском районе Хабарвоского края. По версии следствия, за несколько дней мужчина успел изнасиловать двух женщин, 25 и 57 лет. Не исключено, что насильник может попытаться перебраться в Приморский край.
Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении этого мужчины сообщить об этом по телефонам которые указаны на фото
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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