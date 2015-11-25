Разыскивается особо опасный преступник (видео)

На Дальнем Востоке сотрудники правоохранительных органов пытаются задержать преступника, подозреваемого в серии сексуальных преступлений, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vestidv.ru.

Геннадий Майманов буквально неделю назад освободился из мест заключения в Ванинском районе Хабарвоского края. По версии следствия, за несколько дней мужчина успел изнасиловать двух женщин, 25 и 57 лет. Не исключено, что насильник может попытаться перебраться в Приморский край.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о местонахождении этого мужчины сообщить об этом по телефонам которые указаны на фото

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]