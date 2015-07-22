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Сегодня, 11:49
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«Вести: Приморье»: Есть ли предел у цены на топливо?

В Приморье цены на бензин перешагнули очередной психологический порог. Ряд сетевых заправок подняли стоимость 98-го и дизтоплива выше 50 рублей за литр. И, как говорят специалисты, это еще не предел. Пока водители адаптируются к новым ценам, владельцы АЗС ссылаются на баснословную стоимость оптовых цен. На что вынуждены идти приморцы, и есть ли предел у золотого бензина? Смотрите репортаж об этом в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Stiv / Сегодня, 14:29
    № 1  
     

    Эта Benzo уже давно с дуба рухнула и что-то курит. В целом средний ценник на 5 рублей больше остальных.

    [ Цитировать ]

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