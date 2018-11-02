Как создается красота - расскажут мастера ручного творчества в "Ночь музеев" в доме-музее семьи Сухановых
"Вести: Приморье. Интервью" с Екатериной Блинниковой, мастером ручного творчества, преподатвателем ДШИ г. Артема и мастером традиционной вышивки Ольговй Виговской и Жанной Славинской, директором дома-музея семьи Сухановых.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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