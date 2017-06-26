В Приморье на поврежденном мосту через реку Зеркальная произошло ДТП

1 ноября 2018 года в дежурную часть МО МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение что на мосту через реку Зеркальная в Кавалеровском районе произошло ДТП, имеется пострадавший.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo, прибывшие на место полицейские установили, что 1 ноября в 19.10 в районе 402 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово, водитель Toyota Vista — женщина 1965 года рождения, — двигаясь со стороны п. Кавалерово в сторону п. Ольга, по мосту через реку Зеркальная, врезалась в бетонный блок. Блок ограждает место повреждения проезжей части мостового покрытия.

В результате водитель Toyota Vista получила травму головы, ушиб грудной клетки и перелом ноги, пострадавшую госпитализирована в Кавалеровскую ЦРБ.

Установлено, что женщина является водителем такси, стаж вождения 14 лет. В момент ДТП была трезва, в автомашине находилась одна.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]