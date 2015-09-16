В Приморье спасатели помогли женщине, у которой случился инсульт
1 ноября в 14.00 спасателям поступил тревожный сигнал из многоквартирного жилого дома на улице ул. Постышева, г.Находка. Звонивший сообщил, что проживающая в квартире пожилая родственница длительное время не выходит на связь, на продолжительные звонки и стук в дверь не отзывается. Попасть в квартиру мужчина самостоятельно не может – дверь закрыта изнутри на замок.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ДВРПСО МЧС России , спасатели, прибыв на место, по приставной лестнице проникли в квартиру через балкон. В квартире они обнаружили женщину. По предварительной информации, у нее случился инсульт. Спасатели оказали первую помощь женщине и передали ее сотрудникам скорой помощи.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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