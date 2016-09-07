Самка леопарда Алекса показала своего «жениха»

Самка дальневосточного леопарда по имени Алекса зафиксирована фотоловушками «Земли леопарда» с самцом. Прежде ее пятнистый избранник не попадал в объективы камер национального парка.

Напомним, Алекса чудом выжила в 2014 году после того, как попала в браконьерскую ловушку в Китае. История самки Leo 27F по имени Алекса ранее была названа сенсацией «Земли леопарда». Четыре года назад хищница была зафиксирована фотоловушками гуляющей в металлической петле, оставляющей на теле кровавый след. В страшную ловушку самка попала на территории Китая. Специалисты были уверены, что надежды на спасение почти нет. Но кошке удалось избавиться от петли. В 2016 году Алекса вновь оказалась в объективах камер, причем сразу с двумя котятами. Более того – в начале 2018 года она вновь была зафиксирована с котенком.

Новые данные фотомониторинга говорят о том, что вскоре Алекса вновь может стать мамой. На снимках самка Leo 27F «позирует» вместе с упитанным кавалером. Перед объективом кошки не подходят друг к другу близко, однако известно, что взрослые разнополые леопарды встречаются, как правило, только для продолжения рода. По шраму на «поясе» специалисты сразу поняли, что перед ними знаменитая Алекса. Однако «личность» самца установить не удалось, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

«Перед нами явно взрослый самец, однако прежде он не фиксировался нашими фотоловушками, - говорит Петр Сонин, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Есть вероятность, что он пришел в национальный парк с территории Китая, так как участок обитания Leo 27F, как и прежде находится неподалеку от российско-китайской границы».

Неизвестному прежде самцу дальневосточного леопарда будет присвоен идентификационной номер в базе ФГБУ «Земля леопарда». В случае, если прежде он фиксировался на территории Китая, это станет известно при обмене данными с китайскими учеными. Тем временем российские специалисты с двойным вниманием будут следить за снимками леопардессы Алексы, которая в скором времени может принести на свет свое третье потомство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]