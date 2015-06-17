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"Вести: Приморье": Цены на рыбу в Приморье удалось снизить

Стоимость рыбы в магазинах Приморья удалось снизить. Начать торговлю рыбопродукцией с минимальными наценками приморским рыбопромышленникам, торговым сетям и логистическим компаниям поручил глава региона. Олег Кожемяко призвал заключать прямые договоры между рыбаками и представителями бизнеса по основным видам рыбы массового потребления. В итоге сегодня, в самых крупных торговых сетях, заметно подешевел минтай, навага, сельдь, кальмар и горбуша. Как изменилась розничная цена на популярные рыбопродукты, об э том смотрите в программе «Вести: Приморье» сегодня, 2 ноября, в 21.45 на телеканале "Россия".

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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