Анонс на 3 ноября

3 ноября во Владивостоке в 12.00 по адресу ул. Светланская, 22 пройдет XXXV Конференция Приморского регионального отделения «Единой России». В работе партконференции примут участие порядка 250 делегатов.

3 ноября во Владивостоке в 11.00 в зале № 231 (2 этаж) Дома молодёжи (проспект 100-летия Владивостока, 103) пройдет бесплатное познавательное занятие для дачников, оно будет посвящено вопросам выращивания различных культур на дачных участках.

3 ноября во Владивостоке на центральной площади пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

3 и 4 ноября во Владивостоке в спорткомплексе «Восход» (улица Русская, 74а) пройдет открытый всероссийский турнир по джиу-джитсу «Кубок Тихого океана». В первый день, 3 ноября, все желающие смогут наблюдать поединки по ne-waza (борьба), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства), во второй день - kakuto-system (полноконтактные поединки в шлеме).

3 ноября г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостоку, 7б). Чемпионат и Первенство Приморского края по кудо. Начало в 10.00, открытие в 14.00.

3 ноября г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Первенство ДВФО по тхэквондо ВТФ, керуги. Начало в 10.00, открытие в 13.30.

3 ноября г. Владивосток, Дом культуры (ул. Бурачка, 15, ост. Окатовая). Турнир г. Владивостока по шашкам, посвященный Дню народного единства.

3 ноября г. Казань. ВК «Приморочка» Владивосток - «Динамо-Метар» Челябинск. Полуфинал Кубка России по волейболу среди женских команд.

3 ноября г. Балашиха. ХК «Авангард» – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

3-4 ноября г. Владивосток, зал самбо с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по самбо. Начало в 10.00.

3-4 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Чемпионат г. Владивостока по баскетболу, 1 этап.

3-5 ноября лицей №41 (ул. Борисенко, 22), Дом детского творчества (Океанский пр-т, 43). Городские соревнования по шахматам, посвященные Дню народного единства.

3-5 ноября г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Муниципальный этап школьной баскетбольной лиг «Кэс-баскет», сезон 2018-2019 гг.

3-9 ноября г. Владивосток, центр спортивной подготовки «Олимпиец» (ул. Таежная, 8). Открытый чемпионат и первенство Приморского края по стоклеточным шашкам.

3 ноября — Всемирный день мужчин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]