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Дачников Владивостока приглашают на познавательную лекцию

Дачников Владивостока приглашают на познавательную лекцию

Фото: ru.axar.az

Бесплатное познавательное занятие для дачников Владивостока проведет 3 ноября Союз садоводов, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию города. Занятие будет посвящено вопросам выращивания различных культур на дачных участках.

Собравшимся расскажут, как правильно и ухаживать за теми или иными культурами, чтобы получить хороший и экологически чистый урожай. Автором лекции выступит доктор биологических наук, сотрудник Биолого-почвенного института ДВО РАН Владимир Голов.

Лекция начнется в 11.00 в зале № 231 (2 этаж) Дома молодежи по адресу: проспект 100-летия Владивостока, 103.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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