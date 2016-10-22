Около 300 бойцов джиу-джитсу со всей России и ближнего зарубежья встретятся во Владивостоке

3 и 4 ноября в спорткомплексе «Восход» (улица Русская, 74а) пройдёт открытый всероссийский турнир по джиу-джитсу «Кубок Тихого океана». В нем примут участие около 300 спортсменов из Приморского края, Амурской области, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Биробиджана, Орла, а также единоборцы из Китая. Торжественное открытие соревнований состоится в субботу, 4 ноября, в 11.00. Вход бесплатный.

Соревнования пройдут в четырех дисциплинах. В первый день, 3 ноября, все желающие смогут наблюдать поединки по ne-waza (борьба), fighting-system (полноконтактные поединки) и duo-system (демонстрация технического мастерства), во второй день - kakuto-system (полноконтактные поединки в шлеме).

Как отмечают организаторы масштабного турнира, соревнования не оставят равнодушными любителей смешанных единоборств. Тут присутствует полный арсенал техники: и борцовская и ударная, а также защита от нападающего с оружием в показательных выступлениях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]