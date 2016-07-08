Анонс на 4 ноября

4 ноября в Приморье отпразднует самый многонациональный праздник – День народного единства. В программе – благотворительный забег, праздничный митинг и концерт легендарной группы «Мумий Тролль». Праздничный день начнется с благотворительного забега, который стартует в 10.00 от улицы Набережная, 7 и продлится до Батарейной, 2. В 13.00 возле мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья. С 17.00 на центральной площади Владивостока жителя и гостям края покажут современное световое шоу, организаторы которого занимались световым оформлением праздника выпускников «Крылья Востока». Главным событием праздника станет бесплатный концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской группы «Марлины».

4 ноября г. Владивосток, стадион «Динамо». ФК «Луч» Владивосток - ФК «Ротор» Волгоград. 20-й тур ОЛИМП-Первенства России сезона-2018/2019.

4 ноября г. Казань. ВК «Заречье-Одинцово» Московская обл. - ВК «Приморочка» Владивосток. Полуфинал Кубка России по волейболу среди женских команд.

4-11 ноября г. Владивосток (ул.4-я Проходная, 12). Соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]