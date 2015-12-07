Обрушенная во Владивостоке на улице Борисенко крыша до сих пор не отремонтирована
Семья из дома на Борисенко, где в августе обрушилась крыша, жалуется на замерший ремонт и сомнительное состояние восстановленного потолка. Отчаявшиеся жильцы написали письмо Владимиру Путину, на что получили ответ от краевых чиновников: реконструкция кровли должна быть завершена до 2 ноября. Тем не менее по сей день крыша закрыта лишь синим тентом, а рабочих на месте нет уже неделю.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, собственник пострадавшей комнаты в коммунальной квартире № 16 на Борисенко, 27 Юрий Бородовский третий месяц вместе с супругой живет и ночует на кухне. Мужчина рассказывает, что процесс восстановления затянулся, а то, как рабочие ООО «Диалог» отремонтировали потолок после обрушения, семью не устраивает: его восстановили при помощи деревянных брусков, присверлив снизу листы из гипсокартона. Сверху потолок собираются покрыть рубероидом и керамзитом, правда, деревянные доски уже начали трескаться, что вызывает опасения семьи.
Юрий Бородовский говорит, что написал обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ускорить процесс восстановления крыши, потолка и получения компенсации. Ответ им пришел не от администрации президента, а от департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.
«В настоящее время в соответствии с договором от 25.09.2018 № 961/318-320/18, заключенным администрацией Владивостока с подрядной организацией ООО ''Диалог'', проводятся работы по капитальному ремонту перекрытий дома № 27 по улице Борисенко. Данные работы администрация Владивостока планирует завершить до 02.11.2018», – говорится в документе за подписью директора департамента Елены Пархоменко.
Тем не менее кровля по состоянию на 2 ноября еще не восстановлена, а до сих пор закрыта синим тентом.
Владелец пострадавшей комнаты говорит, что будет продолжать ночевать с супругой на кухне, пока они не получат компенсацию на ремонт комнаты и утраченное имущество. К тому же жить в комнате не позволяют условия: ночью холодно, да и ремонтники не восстановили электропроводку, поврежденную при обрушении потолка.
Сейчас семья готовится к судебному процессу с ООО «Эльпасо», из-за которых произошло обрушение. По словам Юрия Борисовича, они планируют добиться возмещения 142 156 рублей за ущерб, нанесенный квартире. Отдельно эксперты проведут оценку ущерба имущества: диван сломался пополам, шкаф поврежден, телевизор не работает, в негодность пришли кресло и личные вещи.
Напомним, 22 августа в доме 1951 года постройки на Борисенко, 27 рухнула крыша. Владельцам коммуналки в качестве временного жилья предлагали подвальное помещение, барак с нерабочим туалетом и пустую гостинку. Ни один из вариантов супругам не подошел, и они вернулись жить в аварийную квартиру – на кухню.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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