Приморцы празднуют День народного единства
В воскресенье, 4 октября, Приморье отпразднует День народного единства. В программе – благотворительный забег, праздничный митинг и концерт легендарной группы «Мумий Тролль».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, праздничный день начнется с благотворительного забега, который стартует в 10.00 от улицы Набережная, 7 и продлится до Батарейной, 2.
В 13.00 возле мемориала «Боевая слава ТОФ» состоится традиционный митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья.
С 17.00 на центральной площади Владивостока жителя и гостям края покажут современное световое шоу, организаторы которого занимались световым оформлением праздника выпускников «Крылья Востока».
Главным событием праздника станет бесплатный концерт легендарной группы «Мумий Тролль» и приморской группы «Марлины».
День народного единства в России отмечают с 2005 года, ежегодно этот день является выходным. Так как в этом году празднование выпадает на воскресенье, жители Приморья будут отдыхать в понедельник, 5 ноября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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