Четверых дебоширов возле бара в центре Владивостока арестовали на 10 суток, троих – оштрафовали и отпустили домой

Семерых дебоширов привлекли к административной ответственности за хулиганские действия и неповиновение сотрудникам Росгвардии в ночь с 31 октября на 1 ноября у бара в центре Владивостока. Троих из них оштрафовали на 1000 рублей и отпустили домой, а четверых – арестовали на 10 суток – сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Такие решения в четверг, 1 ноября, вынес Фрунзенский районный суд.

На момент начала доследственной проверки подозреваемыми были семь молодых людей. Все они привлечены к административной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Во Фрунзенском районном суде сообщили, что троих подозреваемых решением суда уже оштрафовали на 1000 рублей, после чего отпустили домой. Четверых задержанных было принято решение арестовать на 10 суток согласно ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Молодые люди будут находиться в изоляторе временного содержания.

Следственный комитет России по Приморскому краю также сообщает, что, кроме ночного дебоша в заведении Whisky Bar, молодые люди успели публично оскорбить сотрудников Росгвардии, в связи с чем проводится доследственная проверка.

Также от хулиганских действий пострадал житель Владивостока, который прогуливался возле Whisky Bar в момент потасовки. Молодой человек, связавшийся с VL.ru, рассказал, что на него напали со спины. Ему повредили зубы и рассекли глаз в двух местах. По словам очевидцев, телесные травмы нанес один из дебоширов. Потерпевший собирается писать заявление в полицию.

«Ночью с 31 октября на 1 ноября в районе 03:20 я шел из центра по Алеутской на «Арбат». В районе пешеходного перехода вступил в спор с таксистом о праве остановки на пешеходном переходе. Говорили долго, и силу никто не собирался применять. Но, как я понимаю, рядом с заведением Whisky Bar в этот момент начался переполох. Я как раз стоял спиной к площади Семеновской, и за мной никого не было. Но вскоре компания молодых людей подключилась к моему спору, и неожиданно со спины мне прилетело. Когда упал, ощутил боль в зубах. Пока лежал, слышал крики полицейских. Видимо, они гнались за хулиганами из бара. Полицейские, увидев, что я валяюсь, начали спрашивать очевидцев, кто это сделал. Я расслышал, что ребята ответили: «Вон тот в черном, что убегал от вас, это он», – рассказывает пострадавший.

Напомним, тревожная кнопка у охраны сработала около 03:20. На место происшествия отправились две группы задержания вневедомственной охраны. Как оказалось, один из посетителей бара был пьян, вел себя вызывающе, мешал другим гостям и облил несколько человек спиртными напитками. Силовики вывели нарушителя порядка из бара. Вместе с ним на улицу вышли несколько его знакомых. Молодые люди попытались провоцировать сотрудников Росгвардии на конфликт. Двое парней залезли на служебный автомобиль и стали на нем фотографироваться. Один из них, спускаясь, пробил ногой лобовое стекло. При задержании хулиганы оказали сопротивление стражам порядка, и сотрудникам вневедомственной охраны пришлось несколько раз выстрелить в воздух. Всех правонарушителей задержали и доставили в отдел полиции № 4.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]