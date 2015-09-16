"Внимательный" пассажир поезда Москва - Владивосток обчистил соседку по купе
В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск поступила информация о том, что у пассажира поезда «Москва-Владивосток» похищен кошелек с деньгами. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, 31-летняя жительница Приморского края рассказала полицейским, что во время поездки ей и ее подруге оказывал внимание сосед по купе. В ночное время он разбудил попутчицу и сказал, что ее сумка упала с полки на пол, хотя перед сном девушка прятала ее под подушку. Только утром женщина обнаружила пропажу кошелька с 37 тысячами рублей, а новый знакомый уже вышел на станции Спасск-Дальний.
В дежурные сутки оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее не судимый 44-летний житель села Сержантово Приморского края. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.
По данному факту следственным отделом ЛО МВД России на ст.Уссурийск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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