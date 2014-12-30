«25/rus»: Безопасность на дорогах в осенне-зимний период
«25/rus»: Безопасность на дорогах в осенне-зимний период.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
11.10.2018 Депутаты Думы Владивостока скорректировали бюджет города на 2018 год
-
25.08.2018 «25/rus»: Безопасность на дорогах
-
31.10.2017 Во Владивостоке снегоуборочная спецтехника оказалась не готова к работе в зимний период
-
05.07.2017 Капитальный мост в Новолитовске возведут к следующему лету
-
22.02.2017 До пяти тысяч рыбаков в выходной день выходят на лед в Приморье
-
30.12.2014 Россиян будут штрафовать за езду на летней резине в зимний период
Добавить комментарий