Военный "Урал" повредил два автомобиля во Владивостоке
Два автомобиля пострадали в результате ошибки водителя военного "Урала". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, дорожная авария произошла на улице Сипягина возле дома №22в. Совершая маневр вправо, "Урал" ударил Mitsubishi Pajero, а тот, в свою очередь, въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser.
По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, незначительные повреждения получили автомобили.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.10.2018 При поджоге Land Cruiser 200 во Владивостоке сгорели еще два автомобиля
-
30.10.2018 Три автомобиля сгорели во Владивостоке
-
22.09.2018 Мотоциклист напал на автомобилиста во Владивостоке
-
07.07.2017 Во Владивостоке в результате ДТП два автомобиля врезались в здание на Океанском проспекте
-
04.04.2017 ДТП с участием Toyota Land Cruiser произошло на трассе Седанка—Патрокл
-
14.11.2014 Невнимательность водителя грузовика привела к аварии во Владивостоке
Добавить комментарий