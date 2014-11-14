Военный "Урал" повредил два автомобиля во Владивостоке

Два автомобиля пострадали в результате ошибки водителя военного "Урала". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, дорожная авария произошла на улице Сипягина возле дома №22в. Совершая маневр вправо, "Урал" ударил Mitsubishi Pajero, а тот, в свою очередь, въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, незначительные повреждения получили автомобили.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]