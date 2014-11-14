Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:22
  0

Военный "Урал" повредил два автомобиля во Владивостоке

Военный

Фото: "Экипажи ДПС"

Два автомобиля пострадали в результате ошибки водителя военного "Урала". Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, дорожная авария произошла на улице Сипягина возле дома №22в. Совершая маневр  вправо, "Урал"  ударил Mitsubishi Pajero, а тот, в свою очередь, въехал в припаркованный Toyota Land Cruiser.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, незначительные повреждения получили автомобили.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря