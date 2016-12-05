С 6 ноября в Приморье будет прохладно и ветрено

В первый рабочий день, 6 ноября, на юг Дальнего Востока вторгнется холодный антициклон, с ним придёт холодная воздушная масса. Осадки прекратятся. В течение недели в Приморье будет преобладать прохладная и ветреная погода. Температурный фон ночью −3…−11 °C, на побережье около 0 °C. Днём +4…+12 °C. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке на следующей неделе существенных осадков не ожидается, но прохладно, свежий северный ветер. Ночью температура воздуха −1…+2 °C, днём в пределах +3…+7 °C.

В связи с отсутствием значительных осадков в Приморье, в ближайшее время на большей территории пожароопасность возрастает до 3 класса.

В середине следующей недели местами в южной половине вероятен 4 (высокий) класс пожароопасности леса по метеорологическим показателям.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]