Во Владивостоке на Адмирала Смирнова пустили автобусы

С понедельника, 5 ноября, изменится схема движения автобусов, следующих по маршруту №95 «Снеговая Падь – Тухачевского - Суханова». Теперь маршрут будет продлён до улицы Адмирала Смирнова, а количество автобусов увеличится до 10, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Схема движения изменена в целях транспортной доступности жителей улицы Адмирала Смирнова, а также для оптимизации маршрутов регулярных городских перевозок, изучения пассажиропотока, сокращения интервалов движения пассажирского транспорта на маршруте», - отметили в управлении транспорта администрации Владивостока.

С 5 ноября движение автобусов 95 маршрута будет осуществляться по схеме «Адмирала Смирнова, 12 – Снеговая Падь – Тухачевского - Суханова». В тестовом режиме схема будет работать в течение двух месяцев.

«После проведения мониторинга будет принято окончательное решение по изменению существующей схемы движения», - добавили специалисты.

Напомним, что во Владивостоке проходит процесс модернизации работы общественного транспорта. Специалисты пересматривают расписание и маршруты автобусов, изучают пассажиропоток. Сегодня в городе на 93 маршрута ежедневно выходит более 600 автобусов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]