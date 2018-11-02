Пять автомобилей столкнулись на трассе Седанка—Патрокл в Приморье

В птяницу, 2 ноября, во Владивостоке на трассе Седанка—Патрокл произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В районе Тихой на полосе в сторону Русского моста столкнулись Nissan Safari, Toyota Corolla, длинномер и два микрогрузовика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Авария произошла около 15.00 на объездной трассе в районе бухты Патрокл. По предварительной информации, сначала столкнулись два микрогрузовика. Один из них при торможении задела ехавшая следом фура, в нее врезался автомобиль Toyota Corolla, с которым после столкнулся внедорожник Nissan Safari.

Из-за аварии на участке в сторону Патрокла образовался затор.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]