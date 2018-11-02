Новости Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:46
  0

Пять автомобилей столкнулись на трассе Седанка—Патрокл в Приморье

Фото: newsvl.ru

В птяницу, 2 ноября, во Владивостоке на трассе Седанка—Патрокл произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В районе Тихой на полосе в сторону Русского моста столкнулись Nissan Safari, Toyota Corolla, длинномер и два микрогрузовика, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Авария произошла около 15.00 на объездной трассе в районе бухты Патрокл. По предварительной информации, сначала столкнулись два микрогрузовика. Один из них при торможении задела ехавшая следом фура, в нее врезался автомобиль Toyota Corolla, с которым после столкнулся внедорожник Nissan Safari.

Из-за аварии на участке в сторону Патрокла образовался затор.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря