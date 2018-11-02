Федор Кирсанов: Цена на рыбу станет существенно ниже - рыбаки должны победить курицу и свинину
"Вести: Приморье. Интервью" с Федором Кирсановым, генеральным директором Русской рыбопромышленной компании.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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