Дезбарьеры устанавливают на пунктах пропуска в Приморье

Сотрудники приморской Госветинспекции и охотнадзора проводят различные профилактические мероприятия, чтобы не допустить эпизоотическую обстановку в связи с африканской чумой свиней (АЧС) в Китае.

По словам специалистов, в данный период запрещается перемещать свиней и продукцию свиноводства без ветеринарных сопроводительных документов.

«Проводится дезинфекция транспорта в пунктах пропуска на границе, отбираются пробы на наличие вируса при отстреле диких кабанов, усиливается уровень защищенности свинокомплексов. Осуществляется контроль за работой рынков, местами несанкционированной торговли мясом», – сообщили в краевой ветинспекции.

Специалисты подчеркивают, опасность АЧС заключается в чрезвычайно быстром распространении и гибели животного при заражении.

Для недопущения распространения заболевания необходимо:

– Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;

– Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;

– Не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;

– Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы;

– Покупать корма только промышленного производства с территорий, благополучных по АЧС. Исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой (проварка) обработки, или подвергать корма экструдированию или проварке в течение трех часов;

– Не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

– Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;

– Проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией населенного пункта;

– Не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны;

– В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в государственную ветеринарную службу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]