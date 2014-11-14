21-летнюю виновницу массового ДТП около ТРЦ "Седанка-Сити" отдали под суд (фото)

Прокуратурой города Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гр-ки С., 1996 г.р., которая устроила массовое ДТП в пригороде Владивостока. "Вести:Приморье" сообщают со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По версии следствия, 20 декабря 2017 года управляя автомобилем «Toyota Vitz», фигурантка нарушила правила дорожного движения на участке дороги в районе ул. Маковского в г. Владивостоке. Девушка допустила столкновение на средней полосе с автомобилем «Mitsubishi Canter», который стоял с включенной аварийной световой сигнализацией (поскольку ранее тоже попал в ДТП). Водитель данного автомобиля и другие участники происшествия в этот момент находились на проезжей части с целью оформления документов. От столкновения, инициированного фигуранткой, автомобиль «Mitsubishi Canter» продвинулся вперед и, находясь в неуправляемом движении (без водителя), совершил наезд на стоявших на проезжей части людей, среди которых была потерпевшая. В результате этого женщине причинены телесные повреждения, расценивающиеся как тяжкий как вред здоровью.

Продолжая движение, этот же автомобиль выехал на правую полосу движения, где совершил столкновение с автопоездом «Volvo FM 12 420 4х2» с полуприцепом фургоном «Wabashnational».

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]