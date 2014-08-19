Кожемяко назначил главного по дорогам Приморья
Новым руководителем компании "Примавтодор" назначен экс-директор департамента дорожного хозяйства Алексей Ширшов. По словам врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, у Ширшова есть опыт работа в этой отрасли, а его кандидатура уже согласована с министром транспорта, сообщает ИА PrimaMedia.
О назначении Алексея Ширшова директором "Примавтодора" сообщил врио главы Приморья в эфире программы "Прямой эфир с Олегом Кожемяко" на телеканле "Россия-24". По словам исполняющего обязанности руководителя региона, такое решение было принято после инспекции работы департамента дорожного хозяйства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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