Владивосток ждет резкое похолодание

В ночь с воскресенья на понедельник через Приморский край пройдет малоактивный, холодный фронт, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью преимущественно в виде мокрого снега, на побережье с дождем. Небольшие осадки пройдут в основном на юге края, но в целом по краю тоже возможны.

Похолодание начнется уже в воскресенье, так как фронт будет двигаться под углом. Но основной заток холода произойдет утром в понедельник. Во Владивостоке похолодает на 10 градусов: с +15 в ссуботу до +5 в понедельник. В этот день утром будет холодно, местами небольшой снег, на побережье возможно с дождем, на дорогах в южных районах местами гололедица и снежный накат. На побережье также усилится северо-западный ветер. Осадков будет немного, так как фронт не будет иметь много влаги, а вот похолодание будет ощутимо заметно. Так что в понедельник одевайтесь теплее.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]