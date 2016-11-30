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Владивосток ждет резкое похолодание

Владивосток ждет резкое похолодание

Фото: https://gubdaily.ru

В ночь с воскресенья на понедельник через Приморский край пройдет малоактивный, холодный фронт, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью преимущественно в виде мокрого снега, на побережье с дождем. Небольшие осадки пройдут в основном на юге края, но в целом по краю тоже возможны.

Похолодание начнется уже в воскресенье, так как фронт будет двигаться под углом. Но основной заток холода произойдет утром в понедельник. Во Владивостоке похолодает на 10 градусов: с +15 в ссуботу до +5 в понедельник. В этот день утром будет холодно, местами небольшой снег, на побережье возможно с дождем, на дорогах в южных районах местами гололедица и снежный накат. На побережье также усилится северо-западный ветер. Осадков будет немного, так как фронт не будет иметь много влаги, а вот похолодание будет ощутимо заметно. Так что в понедельник одевайтесь теплее.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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