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В Приморье пропала молодая девушка (фото)

В Приморье пропала молодая девушка (фото)

В селе Барабаш Приморского края пропала Маркова Ирина, 2003 г.р., сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @primpoisk25.
31.10.18 года около 15 часов 00 минут ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
Приметы: рост примерно 163 см., волос темно-русый, глаза карие.
Была одета: черные полуботинки, темно-серые джинсы с горизонтальными желтыми полосками выше колен, толстовка темно-серого цвета.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Ирины
просим позвонить по телефонам:
8 (42331) 46-9-87– ОМВД России по Хасанскому району или 02, 102–полиция 8 914 721 22 32, 8 924 248 89 42 волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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