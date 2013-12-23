ГАИ Приморья опасается всплеска "пьяных" ДТП

Госавтоинспекция Приморского края призывает водителей не садиться за руль в состоянии опьянения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.



Как сообщили в Госавтоинспекции Приморья, в период ноябрьских праздничных дней прошлого года в крае произошло порядка 200 дорожно-транспортных происшествий, в 32 случаях люди получили травмы, 6 приморцев погибли. Как показывает практика, в преддверии праздничных дней вероятность тяжёлых ДТП возрастает в разы, во многом это связано с чередой «пьяных» автомобильных аварий.

Так, в городе Уссурийске в результате съезда с проезжей части в кювет пострадал 3-х летний мальчик. За рулем автомобиля находился нетрезвый отец. Ребенка госпитализировали с травмами головы. Водитель был лишен права управления на 18 месяцев, а также оплатил штраф в размере 30 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Если вы намерены воспользоваться личным транспортом, то категорически запретите себе употребление спиртных напитков: даже один бокал «за компанию» может привести к крупномасштабному дорожно-транспортному происшествию. Если вы все же не устояли перед алкогольным соблазном – воспользуйтесь услугами такси, доверьте свою жизнь, а также жизни родных, близких и друзей - профессионалам.

Уважаемые участники дорожного движения! Управление Госавтоинспекции Приморского края поздравляет вас с наступающими праздниками, желает приятного отдыха и только безопасных дорог!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]