Остров Попова избавится от самой депрессивной ёлки России
10 новых новогодних елей установят в разных районах Владивостока, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Новогодние красавицы уже находятся в краевом центре, их поставил коломенский завод. Буквально через пару недель рабочие приступят к установке главного атрибута любимого праздника. К 1 декабря работы уже завершатся.
По сообщению управления культуры, старые искусственные ели радовали горожан уже много лет и совсем истрепались. Обновить их решили ещё два года назад.
«Новенькие» появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в микрорайоне Снеговая Падь, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое.
Особо стоит отметить, что жители острова Попова также с нетерпением дожидаются свой зелёный новогодний подарок. До этого года там, по мнению местных СМИ, находилась самая депрессивная ёлка страны. В конце прошлого года "Вести:Приморье" сообщали, что "Новогодняя елка шокировала жителей острова Попова (видео)".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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