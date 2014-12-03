Остров Попова избавится от самой депрессивной ёлки России

10 новых новогодних елей установят в разных районах Владивостока, сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города. Новогодние красавицы уже находятся в краевом центре, их поставил коломенский завод. Буквально через пару недель рабочие приступят к установке главного атрибута любимого праздника. К 1 декабря работы уже завершатся.

По сообщению управления культуры, старые искусственные ели радовали горожан уже много лет и совсем истрепались. Обновить их решили ещё два года назад.

«Новенькие» появятся на аллее им. Давыдова на улице Русской, на кольце Окатовой, в районе Дворца детского творчества, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в микрорайоне Снеговая Падь, в районе поликлиники № 8 (ул. Вострецова, 4), в поселках Подножье и Трудовое.

Особо стоит отметить, что жители острова Попова также с нетерпением дожидаются свой зелёный новогодний подарок. До этого года там, по мнению местных СМИ, находилась самая депрессивная ёлка страны. В конце прошлого года "Вести:Приморье" сообщали, что "Новогодняя елка шокировала жителей острова Попова (видео)".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]