Конференция КПРФ во Владивостоке едва не закончилось дракой

Об этом сообщает городской портал vl.ru.

По данным издания, после долгих споров, которые едва не закончились дракой, коммунисты решили не выдвигать никого на декабрьские выборы губернатора Приморья.

По мнению руководителя партии в Приморье Анатолия Долгачева, которое он высказал в ходе конференции, отказ от выборов − способ сохранить лицо, так как кандидат Андрей Ищенко не прошел бы муниципальный фильтр: 10 муниципальных образований «заблокированы» для коммуниста. Его поддержали многие члены партии, например, Павел Ашихмин, который заметил, что если кандидат и пройдет мунфильтр, голоса признают недействительными.

Как уточняет издание "Город В", многие рядовые коммунисты были против такого решения. Пришлось выгнать из зала «лишних» и голосовать за закрытыми дверями. Дело доходило до ругани, оскорблений и потасовок.

Ранее "Вести:Приморье" ообщали, что "КПРФ не будет участвовать в выборах губернатора Приморья".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]