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Дальнобойщики проедут колонной по улицам Владивостока

Дальнобойщики проедут колонной по улицам Владивостока

Приморские дальнобойщики проедутся в колонне по улицам Владивостока и устроят митинг у Дома молодежи во Владивостоке в воскресенье, 4 ноября. Акция согласована краевыми властями. Планируется, что принять участие в мероприятии смогут и жители села Осиновка, где не так давно в результате обрушения моста погибла молодая женщина и ее малолетняя дочь.

Как рассказал председатель профсоюза Транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов, идея митинга в том, чтобы обратить внимание общественности и властей на наболевшие проблемы.

— Наш основной повод – это не ЧП с рухнувшим мостом. Митинг нам согласовали 20 октября, а трагедия в Осиновке произошла 26. Тем не менее, жители Осиновки также планируют принять участие в нашем мероприятии, — отметил Петр Куприянов.

По его словам, основной причиной митинга стала потребность привлечь внимание к состоянию автомобильных дорог, к тому, что в крае не реализуются указы президента и не поднимается вопрос развития Дальнего Востока.

— Если нас не слышат в кабинетах, мы выйдем на улицу, — заявил Петр Куприянов.

Планируется, что в 15.00 на Русском острове состоится сбор всех желающих принять участие в колонне. После этого участники поедут в сторону Дома молодежи по маршруту Русский мост — Золотой мост — Народный проспект — Военное шоссе — Снеговая, 1 — проспект 100-летия Владивостоку — Дом молодежи. Здесь, ориентировочно в 16.30 состоится сам митинг.

Стоит отметить, что мероприятие согласовано с краевыми властями. Планируется, что на нем будут присутствовать около 150 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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