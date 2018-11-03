Дальнобойщики проедут колонной по улицам Владивостока
Приморские дальнобойщики проедутся в колонне по улицам Владивостока и устроят митинг у Дома молодежи во Владивостоке в воскресенье, 4 ноября. Акция согласована краевыми властями. Планируется, что принять участие в мероприятии смогут и жители села Осиновка, где не так давно в результате обрушения моста погибла молодая женщина и ее малолетняя дочь.
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Как рассказал председатель профсоюза Транспортных перевозчиков Приморского края Петр Куприянов, идея митинга в том, чтобы обратить внимание общественности и властей на наболевшие проблемы.
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— Наш основной повод – это не ЧП с рухнувшим мостом. Митинг нам согласовали 20 октября, а трагедия в Осиновке произошла 26. Тем не менее, жители Осиновки также планируют принять участие в нашем мероприятии, — отметил Петр Куприянов.
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По его словам, основной причиной митинга стала потребность привлечь внимание к состоянию автомобильных дорог, к тому, что в крае не реализуются указы президента и не поднимается вопрос развития Дальнего Востока.
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— Если нас не слышат в кабинетах, мы выйдем на улицу, — заявил Петр Куприянов.
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Планируется, что в 15.00 на Русском острове состоится сбор всех желающих принять участие в колонне. После этого участники поедут в сторону Дома молодежи по маршруту Русский мост — Золотой мост — Народный проспект — Военное шоссе — Снеговая, 1 — проспект 100-летия Владивостоку — Дом молодежи. Здесь, ориентировочно в 16.30 состоится сам митинг.
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Стоит отметить, что мероприятие согласовано с краевыми властями. Планируется, что на нем будут присутствовать около 150 человек.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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