Зюганов - о выборах в Приморье : "Мы уже там победили"

КПРФ решила не выдвигать своего кандидата на повторные выборы губернатора Приморья, поскольку считает результаты предыдущего тура сфальсифицированными и настаивает на том, что фактически в нем победил Андрей Ищенко. Об этом заявил ТАСС в субботу лидер партии Геннадий Зюганов, сообщают "Вести:Приморье".

"Мы считаем, что выборы в Приморье были сфальсифицированы, - раз, мы считаем, что эта фальсификация носит криминально-уголовный характер, - два. Мы обратились официально, я отправил [обращения] и в МВД, и в Следственный комитет, и в прокуратуру, чтобы расследовали и дали нам официальный ответ; мы не получили ответа и не видим расследования преступлений. В этих условиях у нас партийная организация [Приморья] посчитала нецелесообразным выдвигать дальше нашего кандидата. Наш кандидат победил на выборах в предыдущем туре", - заявил лидер КПРФ.

По словам Зюганова, решение принято в знак того, что партия требует, "чтобы выборные кампании шли нормально и достойно".

Приморское региональное отделение КПРФ в субботу на партийной конференции приняло решение не выдвигать кандидата от партии на выборы губернатора в декабре.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря. Сейчас документы в избирательную комиссию региона подали уже 14 человек, пять из них - самовыдвиженцы, в том числе врио губернатора Олег Кожемяко. Остальные - представители партий, таких как ЛДПР, партия "Союз горожан", "За женщин России", Партия роста, "Патриоты России", Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, "Зеленые" и "Партии социальных реформ".

В сентябре в первом туре выборов главы региона участвовал занимавший тогда пост врио губернатора Андрей Тарасенко (выдвинутый от "Единой России"), от ЛДПР шел депутат Госдумы Андрей Андрейченко, от КПРФ, "Справедливой России" и Российской партии пенсионеров - депутаты заксобрания Приморского края Андрей Ищенко, Алексей Козицкий и Юлия Толмачева соответственно.

По итогам второго тура победу одержал Тарасенко, набрав 49,55% голосов избирателей, его соперник Ищенко получил 48,06%. В ходе выборов оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона: штаб Тарасенко обвинял Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов губернатора недействительными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]