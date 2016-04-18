Людмила Талабаева: "Есть более важные вещи, чем декабрьские выборы губернатора"

Людмила Талабаева избрана секретарем Приморского отделения «Единой России», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу приморского отделения партии "Единая Россия". На XXXV региональной партийной конференции, которая прошла во Владивостоке 3 ноября при участии руководителя Дальневосточного межрегионального координационного совета Партии Сергея Сопчука, за сенатора в роли партсекретаря проголосовало подавляющее большинство из 207 делегатов. Обновился и региональный политсовет. В него вошли 5 новых секретарей местных отделений Партии (вместо сложивших полномочия коллег по Партии): Сергей Зубарев (Надеждинский район), Вероника Ильина (Хасанский район), Юрий Мосальский (Лазовский район), Александр Ребров (г. Большой Камень) и Александр Толстунов (г. Арсеньев), а также Александр Арнаут, Валерий Калюжный, Владимир Козак, Сергей Овчинников, Евгений Тесленко, Людмила Толочко, Сергей Фраймович, Александр Чернов и Александр Чурилов.

Делегаты заслушали и одобрили основные тезисы политического доклада Людмилы Талабаевой. Среди приоритетных тем, затронутых ею, поддержка Партией главы региона Олега Кожемяко на повторных выборах губернатора Приморского края 16 декабря и электоральный цикл 2019 года, который включает в себя серию муниципальных избирательных кампаний. Важнейшим из них, по словам партсекретаря, являются выборы в думы Уссурийска, Дальнереченска и Октябрьского района. После потери преимущества в 6 из 12 местных дум на выборах в сентябре 2018 года необходимо взять максимально возможное количество депутатских мандатов в следующем году, чтобы сформировать в них фракционное большинство.

Кроме этого, нескольким городам и районам Приморского края предстоит избрать руководителей.

«Планируется, что местные представительные органы (после внесения поправок в краевое законодательство) получат возможность сами определять, как избирать главу, – делать это через конкурсную комиссию или прямые выборы», - сказала Талабаева.

В связи с этим, задача Партии в ходе избирательных кампаний в 2019 году – все кандидатуры на должность глав районов и городов провести через процедуру согласования с Президиумом регионального политсовета Партии.

«Такая практика у нас предусмотрена только во время прямых выборов, при назначении представительными органами согласования с Партией не происходит. Я предлагаю изменить это положение вещей, - принять такой нормативный документ на уровне Президиума регионального политсовета», - заметила секретарь РО.

Еще одной важной задачей Талабаева назвала формирование кадрового ресурса Партии. По результатам партийного партийного аудита в составе регионального отделения «Единой России» 34 тысячи человек. «Раньше мы декларировали цифру в 41 тысячу», - сказала партсекретарь и предложила членам РПС подумать, как проводить работу по кадровому обновлению Партии, а также не стесняться признавать свои заслуги в благоустройстве парков, скверов, дворов, улиц, ремонте школ, домов культуры, театров.

«Партия подготовила целый ряд программ, мы реализовываем их уже второй год. Проекты сами по себе небольшие, но очень важные для жителей края и, главное, демонстрируют системный подход. Почему Партия стесняется признавать свои заслуги в деле улучшения инфраструктуры сел и городов?».

По словам Людмилы Талабаевой, главная задача для отделения Партии на ближайший период – даже не выборы губернатора в декабре (хотя они, безусловно, очень важны). «Наши цели гораздо серьезнее. Речь идет о репутации Партии», – заявила лидер ЕР в Приморье.

Добавим, что на XXXV Конференции Приморского регионального отделения «Единой России» были избраны делегаты на Съезд Партии, который состоится 7-8 декабря в Москве. В состав делегации вошли – Александр Авдеев, Михаил Архипов, Михаил Атрошко, Наталья Войновская, Олег Кириллов, Андрей Кузнецов, Людмила Таран, Игорь Шевчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]