Водители Владивосток заняли 13 место в рейтинге самых аккуратных автовладельцев России

Краевой центр Приморья ста единственным городом Дальнего Востока, попавшим в ТОП-20 самых аккуратных водителей России Рейтинг составлен путем анализа манеры езды водителей из 172 городов России, подключившихся к программе «КаскоЭкономия», специалисты «АльфаСтрахование» и технологического стартапа Raxel Telematics.

Возглавили список водители Омска, Красноярска и Краснодара, у Владивостока 13 место.

При подключении сервиса «КаскоЭкономия» в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл» манера езды застрахованных отслеживается с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически без перезапуска приложения. Оно отражает, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулём. Каждая поездка оценивается с точки зрения безопасности, после чего «КаскоЭкономия» показывает, сколько километров или дней необходимо для получения скидки на полис каско или какое количество баллов будет начислено водителю по программе лояльности «АльфаБАЛЛЫ».

Статистика по автовладельцам, подключенным к сервису «КаскоЭкономия»

№ Город Рейтинг водителей

1 Омск 3,77

2 Красноярск 3,52

3 Краснодар 3,42

4 Ростов-на-Дону 3,37

5 Самара 3,23

6 Казань 3,17

7 Тюмень 3,12

8 Волгоград 3,11

9 Екатеринбург 3,10

10 Новосибирск 3,03

11 Санкт-Петербург 2,89

12 Челябинск 2,84

13 Владивосток 2,81

14 Мурманск 2,79

15 Москва 2,79

16 Иркутск 2,73

17 Нижний Новгород 2,58

18 Калуга 2,44

19 Рязань 2,43

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]