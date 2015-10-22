"Это не яяя": водитель престижного внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

Массовое ДТП произошло 3 ноября возле автомобильного рынка Зеленый угол во Владивостоке.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», в районе Зеленого угла при движении в сторону площади Баляева автомобиль Range Rover на высокой скорости врезался в Mitsubishi Colt, после чего задел Toyota Funcargo, а затем врезался в опору рекламного щита.

По словам очевидцев, после столкновения, водитель внедорожника выбежал из машины и побежал в неизвестном направлении со словами "Это не яяя".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]