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Поздравление врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко с Днем народного единства

Поздравление врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко с Днем народного единства

Уважаемые жители Приморского края!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства! 

Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость в далеком 1612 году. В этот день именно народное единение перед лицом общей угрозы сплотило людей разных национальностей, сословий и религиозных предпочтений и вместе они защитили независимость родной земли. 

Единство народа – это сила и мощь государства, основа его стабильного и успешного развития.

На благодатной приморской земле в мире и согласии живут представители 158 национальностей, и каждая из них – уникальная, неповторимая. 

Вместе, плечом к плечу, мы отстаивали независимость страны в годы Великой Отечественной войны. После жители многонационального Советского Союза приезжали сюда – на Дальний Восток – строили промышленные предприятия, военные объекты, жилье, больницы, школы, дороги. Именно они создали основу будущих достижений нашего края. 

Сегодня мы все живем одной большой семьей в Приморском крае – восточном форпосте великой России. 

Желаю всем жителям нашего многонационального края счастья, здоровья и благополучия! 

Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие!

Врио Губернатора Приморского края                              О.Н. Кожемяко

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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