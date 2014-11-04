Поздравление врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко с Днем народного единства
Уважаемые жители Приморского края!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник – символ гордости за наших предков, которые отстояли свою независимость в далеком 1612 году. В этот день именно народное единение перед лицом общей угрозы сплотило людей разных национальностей, сословий и религиозных предпочтений и вместе они защитили независимость родной земли.
Единство народа – это сила и мощь государства, основа его стабильного и успешного развития.
На благодатной приморской земле в мире и согласии живут представители 158 национальностей, и каждая из них – уникальная, неповторимая.
Вместе, плечом к плечу, мы отстаивали независимость страны в годы Великой Отечественной войны. После жители многонационального Советского Союза приезжали сюда – на Дальний Восток – строили промышленные предприятия, военные объекты, жилье, больницы, школы, дороги. Именно они создали основу будущих достижений нашего края.
Сегодня мы все живем одной большой семьей в Приморском крае – восточном форпосте великой России.
Желаю всем жителям нашего многонационального края счастья, здоровья и благополучия!
Пусть в вашем доме всегда будет мир и согласие!
Врио Губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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