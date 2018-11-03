"Ночной кошмар" влетел в окно одной из квартир в Приморье
Летучие мыши на зимовку залетают в квартиры жителей Арсеньева.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой инстаграм-паблик «Арсеньев-ТВ», одно из таких млекопитающих оказалось в квартире на пятом этаже. Летучая мышь залетела через открытое окно.
Летучие мыши являются естественным резервуаром бешенства и, по данным ВОЗ, вирусов Марбурга и Эбола, входящих в группу особо опасных инфекций — список самых опасных для человека известных патогенных вирусов, являющихся причиной смертельных заболеваний. Имеются фактические данные о причастности летучих мышей к передаче инфекции.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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