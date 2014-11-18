"Пяный Кунь-Джо?": очередной мастер парковки удивил жителей Владивостока
Во Владивостоке возле дома по адресу проспект Красного Знамени, 129 водитель внедорожника запарковал своего "железного коня" на крутом склоне, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой @Экипажи ДПС.
Выложенные в паблике фотографии вызвали живой отклик подписчиков:
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ivan_ilinЗадом парковался по темноте , не подрасчитал габариты левой стороны скорее всего и просто стащило немного. Правильно и сделал , что так оставил. Лучше днём по светлу аккуратно выезжать , чем ночью под окнами дрочиться.
Эксперты щас диванные ярлыков навешают , кто пьяный, кто ещё какой там был 🤦🏼♂️
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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