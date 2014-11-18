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"Пяный Кунь-Джо?": очередной мастер парковки удивил жителей Владивостока

Во Владивостоке возле дома по адресу проспект Красного Знамени, 129 водитель внедорожника запарковал своего "железного коня" на крутом склоне, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой @Экипажи ДПС.

Выложенные в паблике фотографии вызвали живой отклик подписчиков:

  • dimafd27

    Зато ни кому не мешает!

  • viktorovich979

    Народ определитесь уже он не кому не мешает, тратуар свободен

  • denis_iman

    Как он не кувыркнулся...

  • m_chur

    Утром, наверное, удивится: как ему это удалось🤭

  • ivan_ilin

    Задом парковался по темноте , не подрасчитал габариты левой стороны скорее всего и просто стащило немного. Правильно и сделал , что так оставил. Лучше днём по светлу аккуратно выезжать , чем ночью под окнами дрочиться.
    Эксперты щас диванные ярлыков навешают , кто пьяный, кто ещё какой там был 🤦🏼‍♂️
  • @dmitriy_120 колёсами печально в небо смотрит круйзер))

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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