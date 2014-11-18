"Пяный Кунь-Джо?": очередной мастер парковки удивил жителей Владивостока

Задом парковался по темноте , не подрасчитал габариты левой стороны скорее всего и просто стащило немного. Правильно и сделал , что так оставил. Лучше днём по светлу аккуратно выезжать , чем ночью под окнами дрочиться.Эксперты щас диванные ярлыков навешают , кто пьяный, кто ещё какой там был 🤦🏼‍♂️