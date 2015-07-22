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Охранники базы передержки морских млекопитающих напали на зоозащитницу

Охранники базы передержки морских млекопитающих напали на зоозащитницу

Фото: facebook.com/dmitry.lisitsyn.7

В Приморском крае сотрудники базы передержки отловленных морских млекопитающих напали за зоозащитницу Нину Зырянову (на фото). Об этом в фейсбуке написал руководитель организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Новой газеты".

Он рассказал, что Зырянова находилась на берегу бухты Средняя в Находкинском городском округе, рядом с базой, которая также известна как «китовая тюрьма». На базе в настоящее время находятся более 100 животных (11 касаток и 90 белух), которых поймали летом 2018 года четыре коммерческие компании, «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий».

Лисицын отметил, что Зырянова фотографировала строения базы и находилась на неогражденной территории. На ограждении запретительных и ограничительных знаков не было.

После этого зоозащитнице позвонил человек с незнакомого номера, который угрожал и требовал удалить фотографии. Затем двое мужчин ворвались в машину Зыряновой, один из них вырвал у нее фотоаппарат. Из камеры зоозащитницы вытащили карту памяти, после чего оба охранника ушли.

Как рассказал Лисицын «Новой газете», полицейские взяли у Зыряновой первое объяснение на месте, затем они вместе с зоозащитницей подошли к воротам базы. Ее попросили подождать снаружи, правоохранители же зашли на территорию, хотя «она могла бы на месте опознать людей, которые на нее напали». В комментариях к посту в фейсбуке Лисицын опубликовал видео, на котором показано, как полицейские заходят на территорию базы.

Лисицын отметил, что по факту произошедшего Зырянова написала заявление в полицию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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