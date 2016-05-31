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Авторынок Приморья: снега пока нет, продавцы экономят на резине

Авторынок Приморья: снега пока нет, продавцы экономят на резине

В октябре автомобильный рынок в Уссурийске продолжал наполняться машинами. Пусть ряды теперь и широкие, но выставленные на продажу автомобили становятся в них все плотней и плотней, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Дром. ру.

Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla Axio широко «улыбаются» в рестайлинге покупателям, но в октябре их было немного.

Продавцы держат цену, а так как снега еще не обещают, то и скидку на зимнюю резину предлагать не торопятся. Хотя на многих машинах шины уже сменили.

Народный бестселлер Toyota Succeed/Probox в «старом» и в «новом» кузове пока стоят рядом, и покупатели еще неплохо берут «старый». Но все понимают, что дорогу пора уступить молодым.

Примеры цен на машины за октябрь на автомобильном рынке Приморья

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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