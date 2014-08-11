"Луч" обыграл соседа по турнирной таблице

Владивостокская команда набрала 25 очков и вышла на 12 место у турнирной таблице. У "Ротора" осталось 24 очка и 14 место.

10 ноября "Луч" будет принимать на стадионе "Динамо" конмаду Нижнего Новгорода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]