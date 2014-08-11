"Луч" обыграл соседа по турнирной таблице
Владивостокская команда набрала 25 очков и вышла на 12 место у турнирной таблице. У "Ротора" осталось 24 очка и 14 место.
10 ноября "Луч" будет принимать на стадионе "Динамо" конмаду Нижнего Новгорода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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