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Вчера, 23:40
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Путин расширил Дальневосточный федеральный округ

Путин расширил Дальневосточный федеральный округ

Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 субъектов, в Сибирский — 10. Новый географический статус позволит Бурятии и Забайкальскому краю получить дополнительные деньги, которые правительство России выделяет на развитие Дальнего Востока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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