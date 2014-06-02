Путин расширил Дальневосточный федеральный округ

Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 субъектов, в Сибирский — 10. Новый географический статус позволит Бурятии и Забайкальскому краю получить дополнительные деньги, которые правительство России выделяет на развитие Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]