Путин расширил Дальневосточный федеральный округ
Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 ноября. Теперь в Дальневосточный федеральный округ входят 11 субъектов, в Сибирский — 10. Новый географический статус позволит Бурятии и Забайкальскому краю получить дополнительные деньги, которые правительство России выделяет на развитие Дальнего Востока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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