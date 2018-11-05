Ватную палочку за 5000 рублей выставили на продажу в Приморье

Необычный лот появился на одном из сервисов объявлений.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Арсеньев-ТВ», житель Арсеньева продает бывшую в употреблении ватную палочку за 5000 рублей.

«Продам ватную палочку! Очищает всё, что можно, можно использовать вместо туалетной бумаги. Предложение доступно только всегда! Не ждем ваших звонков», — говорится в объявлении.

Многие из подписчиков посчитали данное объявление идиотской шуткой и предложили администраторам сервиса объявлений ввести плату за подобные размещения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]