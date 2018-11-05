Новости Общество Интересно

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:03
  0

Ватную палочку за 5000 рублей выставили на продажу в Приморье

Ватную палочку за 5000 рублей выставили на продажу в Приморье

Необычный лот появился на одном из сервисов объявлений.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Арсеньев-ТВ», житель Арсеньева продает бывшую в употреблении ватную палочку за 5000 рублей.

«Продам ватную палочку! Очищает всё, что можно, можно использовать вместо туалетной бумаги. Предложение доступно только всегда! Не ждем ваших звонков», — говорится в объявлении.

Многие из подписчиков посчитали данное объявление идиотской шуткой и предложили администраторам сервиса объявлений ввести плату за подобные размещения.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:



Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря